الأعذار الطبية وتأجيل الامتحانات.. نائب رئيس جامعة حلوان يكشف عن حالة يتم فيها التأجيل.. وقراران مهمان لـ عميد صيدلة

* عميد صيدلة حلوان: لم يتقرر بعد مواعيد لإجراء إمتحانات منتصف العام الدراسي

* عميد صيدلة حلوان: نقبل جميع الأعذار الطبية ويجب العرض في البداية على الأدارة الطبية بالجامعة

* نائب رئيس جامعة حلوان: لأ تاجيل لامتحانات الطلاب بدون عذر طبي









تزامنا مع قرب انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول العام الدراسي الجامعي 2020 /2021 وذلك بعد أن جاءت تأكيدات المجلس الأعلى للجامعات بإقامة الامتحانات فى موعدها المحدد بعد إجازة منتصف العام الدراسي، يتساءل العديد من الطلاب عن سبب تأجيل الامتحانات وإذا تمت إصابة شخص بفيروس كورونا هل يتم التأجيل الاختبار له ونستعرض لكم الرد على هذه الأسئلة.





أكد الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، أن الكلية تستعد لإجراء امتحانات منتصف العام الدراسي الفصل الدراسي الأول 2020/2021 وسط أجواء من الإجراءات الاحترازية الكبيرة والمشددة، وذلك وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات باتخاذ جميع التدابير الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إعلان الجداول النهائية خلال أيام عبر الصفحة الرسمية للكلية على مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، إن الكلية تقبل جميع الأعذار الطبية من الطلاب ويجوز للطلاب المصابين بفيروس كورونا خلال فترة الامتحانات الاعتذار عن أداء أي من امتحانات الفصل الدراسي الأول نظرًا للظروف الراهنة بشرط أن يأتى بشهادة صحية تثبت إصابته.





وأضاف الدكتور سرور فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه في حالة شعور أي من الطلاب بأعراض المرض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق عليه على الفور بالتواصل مع اللجنة الطبية بجامعة حلوان وعزل نفسه في المنزل على الفور، والتواصل مع الإدارة الطبية من خلال الهاتف.





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وطمأن عميد كلية الصيدلة الطلاب أنه فى حالة عدم تمكن الطالب من أن يؤدى أى من امتحانات منتصف العام الدراسي نتيجة إصابة الطالب أو مخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا فإنه لم يفقد حقه فى أداء الاختبارات مرة أخرى والاحتفاظ بتقدير المادة دون أي نواقص في درجات الطلاب ويمكن تقديم العذر الطبي فى أى وقت وفي كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبًا.





وأشار إلى أن الجامعة تشدد على اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية وأنه يتم قياس درجة الحرارة لجميع الطلاب قبل الدخول إلى الجامعة من يلاحظ عليه أعراض المرض أو ارتفاع فى درجة الحرارة يحول الى مستشفى الجامعة ويمنع من الدخول.





وأوضح سرور أنه لم يتم تحديد مواعيد نهائى لأداء الاختبارات التعويضة لطلاب الاعذار الطبية ولكن من الممكن أن تكون قبل بداية العام الدراسي القادم او مع نهاية العام الدراسي الحالي وذلك للسماح للطلاب الذين لم يتمكنوا من الدخول الامتحانات بسبب إصابتهم بفيروس كورونا .





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وصرح الدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان، لـ "صدى البلد"، بأن الجامعة تقوم بتسهيل جميع أمور تأجيل الامتحانات الطلاب الذين لديهم ظروف وأعذار طبية تمنعهم من أداء امتحانات منتصف العام الدراسي فى مواعيدها مع الاحتفاظ بكامل حصول الطالب بتقديراته الفعلية من دون خصم أي درجات.





وأضاف "الرفاعي" أنه لا يجوز تأجيل الامتحان لأى طالب بدون أن يملك عذرا طبيا يمنعه من أدى الامتحانات، وأن في حال إصابة أحد الطلاب بفيروس كورونا أو مخالطة أحد المصابين فعلية إثبات إن كان مصابا أو مخالطا لأحد المرضى المصابين والعرض على الإدارة الطبية بالجامعة حتى يتم تأجيل الامتحانات له، وأن هذا التأجيل لا يعد رسوبا للطلاب.





وأن الجامعة وحددت أرقام هواتف التواصل فى حالة الشعور بأى من أعراض كورونا المذكورة سابقًا، وسوف يتواصل معه حينها أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب جامعة حلوان وذلك من خلال هذين الرقمين:





01145632478

01065738847



