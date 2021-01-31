شاهد.. جنرال موتورز تكشف عن سيارة أجرة طائرة

أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية عن آخر ما توصلت إليه من تكنولوجيا في مجال القيادة الذاتية، بطرح سيارة أجرة طائرة ذاتية القيادة تحت اسم العلامة التجارية كاديلاك خلال معرض CES.





ونشرت شركة جنرال موتورز على صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي مقطع فيديو يوضح تفاصيل السيارة الأجرة الطائرة ذاتية القيادة.





ويوضح مقطع الفيديو أن السيارة الأجرة الطائرة تمتلك مقعدا واحدا وتعتبر سرعتها القصوى كبيرة مقارنة بالنماذج السابقة، وتمتلك محركا كهربائيا بقدرة 90 كيلووات في الساعة، ينتج عنه سرعات تصل إلى 56 ميلا في الساعة.





كما يمكن للسيارة الأجرة الطائرة أن تسير على الطريق بمكوك جديد مستقل يتسع لاثنين من الركاب، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.





وقال نائب رئيس شركة جنرال موتورز، مايكل سيمكو، إن السيارة الطائرة تتجاوز حركة المرور والحشود والعقبات الأخرى التي تقف في طريق الركاب ، وتعتبر هذه الطائرة الذاتية القيادة أول تقدم لشركة جنرال موتورز في النقل الجوي.





وتابعت مايكل سيمكو أن الشركة أنتجت أيضا سيارة ذاتية القيادة توفر مساحة اجتماعية للركاب على غرار سيارات الليموزين.





والجدير بالذكر أنه بعد وبعد لحظات من الكشف عن السيارة الأجرة الطائرة ذاتية القيادة، ارتفعت أسهم ”جنرال موتورز“ بنسبة 8.8 % بارتفاع 48.95 دولار للسهم، وهو ما عزز قيمتها السوقية بحوالي 70 مليار دولار.