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أخبار العالم

6 آلاف إصابة خلال يوم .. تحذير من موجة جديدة لكورونا في إيران

الأحد 31/يناير/2021 - 01:53 م
العناية المركزة بمستشفى
العناية المركزة بمستشفى في إيران
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محمد علي

أفادت وزارة الصحة الإيرانية بارتفاع أعداد الحالات المصابة بوباء كوفيد-19، وعدد المتوفين كذلك، في استمرار لتفشي المرض، دون ظهور علامات على تراجعه بشكل واضح.


وسجلت الوزارة أكثر من 6 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة.


وقالت الصحة الإيرانية، إنه جرى تسجيل نحو مليون ونصف المليون إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة.

 

وبالأمس حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من موجة جديدة لفيروس كورونا في البلاد خلال الشهرين القادمين، مشددا على أن الحكومة تحاول منع تفشي العدوى مجددا.

 

وقال روحاني أمس  السبت، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، إنه " قد مر عام تقريبا مر على بدء الفترة الصعبة لانتشار فيروس كورونا وقد كان عاما صعبا للغاية بالنسبة لنا وللعالم بأسره".

 

ولفت روحاني إلى أن إيران خلال هذه الفترة كانت تصارع فيروس كورونا وحدها ولم يساعدها أحد، مشيرا إلى أن بلاده تعاني الآن من صعوبات للحصول على لقاح، وقال: "إن جميع دول العالم تستطيع التعامل مع أموالها وبنوكها وعلاقاتها المالية والمصرفية بشكل طبيعي، لكن إيران تعاني من مشاكل خاصة في هذا الشأن.

 

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت قبل أمس الجمعة، تسجيل 71 وفاة و6573 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

أكدت إيران، السبت، أن الاختبارات أثبتت فعالية أحد لقاحاتها المضادة لفيروس كورونا ضد كل من السلالة الأصلية للفيروس والجديدة المتحورة، الأكثر قابلية لنقل العدوى، والتي تم رصدها أولا في بريطانيا.

 

ويطلق على اللقاح اسم "كوفيران باريكات" وبدأ تجارب سريرية في أواخر ديسمبر الماضي.

 

وقال الباحث، مينو مهراز، وهو عضو في فريق العمل الخاص الوطني المعني بمواجهة فيروس كورونا "تظهر الاختبارات التي جرت حتى الآن أن لقاحنا أبطل نشاط فيروس كورونا المستجد والسلالة البريطانية الأكثر خطورة للفيروس".

 

وهناك لقاح ثان مصنوع محليا هو "باستور" في مرحلة الاختبار أيضا.

 

وفي الوقت نفسه، تتعاون إيران مع خبراء كوبيين حول لقاح محتمل آخر مضاد لفيروس كورونا المستجد.

 

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