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حوادث

وزير الداخلية يستقبل المستشار الشرطي بإدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة

الأحد 31/يناير/2021 - 02:21 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية
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مصطفى الرماح
استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لويس كاريلهو، المستشار الشرطى بإدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، إبان زيارته للقاهرة برفقة أحد كبار معاونيه للمشاركة فى حفل افتتاح مركز التدريب على عمليات حفظ السلام بوزارة الداخلية.


​​واستهل المسئول الأممى اللقاء بنقل تحياته لكوادر الشرطة المصرية، مؤكدًا تقديره لأدائهم المتميز فى مهام حفظ السلام الأممية المنتشرة بالعديد من دول العالم، وهو ما يعكس كفاءة واحترافية المنظومة التدريبية بوزارة الداخلية المصرية، كما أشاد بما شهده خلال افتتاح مركز التدريب على عمليات حفظ السلام من تطور فى إمكانيات وبرامج التدريب التى تواكب أحدث المعايير العالمية، وهو ما يسهم بفاعلية فى تأهيل الكوادر الشرطية ــــ من مختلف الجنسيات ــــ للعمل بمهام حفظ السلام الأممية وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل وفقًا لمعايير العمل الشرطى بالأمم المتحدة، كما أعرب المسئول الأممى عن تطلعه لتطوير علاقات التعاون القائمة بين إدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة مع وزارة الداخلية، بما فى ذلك تبادل الخبرات الشرطية والتدريبية ذات الصلة.


​​من جانبه، أعرب وزير الداخلية - عن ترحيبه بزيارة المسئول الأممى للقاهرة، مؤكدًا عمق روابط التعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وحرص وزارة الداخلية على الإسهام بإيجابية فى مهام حفظ السلام الدولية والتى تلعب دورًا محوريًا فى حفظ الأمن والاستقرار بعدد من دول العالم.


وقال إن مركز التدريب على عمليات حفظ السلام التابع للوزارة الذى تم افتتاحه بأكاديمية الشرطة سيُمثل مُرتكزًا جديدًا للتعاون مع إدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة بما سيتيحه من إمكانات تدريبية راقية ومتطورة لعناصر الشرطة ـــــ المصريين والوافدين ـــــ المرشحين للعمل بتلك المهام.


 وأكد وزير الداخلية فى نهاية اللقاء ترحيبه ودعمه الكامل لتطوير آليات تبادل الخبرات الأمنية والتدريبية مع المنظمة الأممية للإسهام فى أنشطة حفظ السلم والاستقرار على المستويين الإقليمى والدولى. 

وزير الداخلية يستقبل المستشار الشرطي بإدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة
وزير الداخلية يستقبل المستشار الشرطي بإدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة
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