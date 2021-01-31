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اقتصاد

صالح الشيخ: بدء ربط مديريات الوادي الجديد بالتنظيم والإدارة إلكترونيا و38 ألفا و828 موظفا بالمحافظة

الأحد 31/يناير/2021 - 02:53 م
الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
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آية الجارحى
أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن انتهاء تحديث الملف الوظيفي إلكترونيا لجميع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة بمحافظة الوادي الجديد، وبدء ربط مديريات المحافظة بالجهاز إلكترونيا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجهاز بمديري المديريات المختلفة بالمحافظة وكذلك مسئولي تحديث بيانات الموظفين بها، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

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وقال رئيس الجهاز إن إجمالي عدد الموظفين بالمحافظة يبلغ 38828 موظفًا (ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثمانية وعشرون)، منهم 99.9% موظفًا دائمًا "مثبتًا"، و1, % موظفًا متعاقدًا، يُمكن تقسيمهم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى وتضم 24106 موظفًا (أربعة وعشرون ألفًا ومائة وستة) يعملون بالديوان العام للمحافظة والمديريات التابعة، والمجموعة الثانية وتضم 14722 موظفًا (أربعة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وعشرون) يعملون بالجهات المركزية كوزارتي المالية والثقافة، والهيئات كالهيئة العامة للاستعلامات وهيئة قصور الثقافة، والشركات القابضة مثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لكهرباء مصر. 

وأضاف أنه بتحليل عدد الموظفين بالديوان العام والمديريات التابعة له يمكن قراءة بعض خصائصهم، فوفقا للمؤهل الدراسي، تبلغ نسبة الحاصلين على مؤهل عال حوالي 41.3٪، و المؤهل فوق المتوسط حوالي 12.1٪ والمؤهل المتوسط نسبة 35.7٪ ، و3.3٪ للمؤهل أقل من المتوسط، و 7.6٪ موظفا بدون مؤهل، وبالنظر لهذه النسب تشير إلي حرص أهالي الوادي على الحصول على قدر كبير من التعليم.. مشيرا إلي أنه وفقًا للنوع الاجتماعي تصل نسبة الموظفين الذكور بالمحافظة إلى 54%، فيما تصل نسبة الإناث إلى 46 % وهو ما يؤكد الدور المحوري والهام للمرأة في الوادي الجديد. 

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