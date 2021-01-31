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برلمان

ضياء رشوان: مجلس الشيوخ جزء مهم من تاريخ مصر البرلماني |صور

الأحد 31/يناير/2021 - 02:41 م
رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ وضياء رشوان نقيب الصحفيين
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة الاستعلامات، أن مجلس الشيوخ يمثل جزءًا مهمًا من تاريخ مصر البرلماني وأنه عاد في توقيت شديدة الأهمية.. مشدداَ على اعتزازه بهذه المؤسسة التشريعية العريقة. 

جاء ذلك أثناء زيارة ( رشوان) لمجلس الشيوخ لتقديم التهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق على توليه منصب رئيس الشيوخ، مؤكدا أن المستشار عبد الرازق تولي هذا المنصب الرفيع بعد مشوار طويل من العطاء القانوني والدستوري  وأن هذا العطاء سيزداد سواءً لمصر أو لمجلس الشيوخ
وأكد رشوان أن يديه ممدودة أولًا بالدعاء  لمجلس الشيوخ وكامل أعضائه  بالتوفيق وثانياَ بالتعاون  مع هذا المجلس الموقر من قبل نقابة الصحفيين أو الهيئة العامة للاستعلامات ومتابعة أعماله.

من جانبه عبر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن تقديره لزيارة نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مؤكدا أن ( رشوان) يملك تاريخًا مشرفا للغاية ويترأس هيئة من أعرق الهيئات المؤثرة ليس في الرأي العام في مصر وحدها ولكن في كل بقاع العالم ، وكذلك رئاسته لنقابة من أهم النقابات في الوطن العربي والتى تعتبر منبراَ لحرية الرأي والتعبير معربا عن أمله في أن يكون هناك تعاونا وثيقا بينهما وبين المجلس لتحقيق صالح الوطن والمواطنين.
ضياء رشوان: مجلس الشيوخ جزء مهم من تاريخ مصر البرلماني |صور
ضياء رشوان: مجلس الشيوخ جزء مهم من تاريخ مصر البرلماني |صور
ضياء رشوان: مجلس الشيوخ جزء مهم من تاريخ مصر البرلماني |صور
ضياء رشوان: مجلس الشيوخ جزء مهم من تاريخ مصر البرلماني |صور
ضياء رشوان: مجلس الشيوخ جزء مهم من تاريخ مصر البرلماني |صور
ضياء رشوان: مجلس الشيوخ جزء مهم من تاريخ مصر البرلماني |صور
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