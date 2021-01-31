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نتائج مذهلة .. دراسة تنصح بإضافة التوابل الحارة إلى الطعام

الأحد 31/يناير/2021 - 06:38 م
دراسة تنصح بإضافة
دراسة تنصح بإضافة التوابل الحارة إلى الطعام
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة، أن إضافة التوابل الحارة إلى الطعام، من أكثر الفوائد الصحية للجسم، حيث تزيد من قوة الجهاز المناعي وتطيل العمر.

1- فقدان الوزن 
يعد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة طريقة بسيطة لحرق الأحماض الدهنية الزائدة، حيث الكبسولات الموجودة في الفلفل لا يمكن أن تكون ضارة، وهي معروفة بزيادة استهلاك الطاقة وتقليل الدهون في الجسم.

2- تقوية المناعة
عندما تستمتع بالأطعمة الدافئة الحارة، فإن جسمك غني بمضادات الأكسدة، إنه مفيد بشكل خاص خلال موسم الإنفلونزا، لأن مضادات الأكسدة تحمينا من الجراثيم التي تهاجم أجسامنا، وإذا كنت تشعر بالفعل أنك مصاب بنزلة برد، اطبخ شيئًا بالفلفل الحار، حتى تكون مناعتك قوية.

3- إطالة العمر 
أظهرت هذه الدراسة أن أولئك الذين تناولوا طعامًا حارا من 6 إلى 7 أيام في الأسبوع لديهم معدل وفيات أقل بنسبة 14٪. لاحظت الأبحاث عشاق الطعام الحار بغض النظر عن عوامل الخطر الأخرى ، لذلك لن تساعد الأطعمة الغنية بالتوابل أولئك الذين لديهم أسلوب حياة غير صحي.

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