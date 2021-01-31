نتائج مذهلة .. دراسة تنصح بإضافة التوابل الحارة إلى الطعام

1- فقدان الوزن

2- تقوية المناعة

عندما تستمتع بالأطعمة الدافئة الحارة، فإن جسمك غني بمضادات الأكسدة، إنه مفيد بشكل خاص خلال موسم الإنفلونزا، لأن مضادات الأكسدة تحمينا من الجراثيم التي تهاجم أجسامنا، وإذا كنت تشعر بالفعل أنك مصاب بنزلة برد، اطبخ شيئًا بالفلفل الحار، حتى تكون مناعتك قوية.





3- إطالة العمر