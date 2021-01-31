لن تتوقع.. 3 أضرار كارثية عند الإفراط في تناول اللبن

على الرغم من اللبن من المشروبات الصحية التي يوصي بتناولها نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات تساعد في تكوين الجسم وحمايته من بعض الأمراض إلا أن يحذر العلماء من الإفراط في تناوله.





يعد اللبن مصدرًا ممتازًا للعديد من العناصر الغذائية، إلا أنه يأتي مع بعض الأضرار إذا كنت تستهلك البروتين الحيواني بكميات أعلى من الموصى بها وهي حوالي 3 حصص يوميًا.





كشف موقع eatthis، عن بعض الأضرار التي تحدث للجسم عند الإفراط في تناول اللبن ، كان أبرزها ..





-قد تواجه مشاكل خطيرة في الجهاز الهضمي

يعاني 65٪ من البالغين من عدم تحمل اللاكتوز وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH) ، يحدث عدم تحمل اللاكتوز عندما ينتج الجسم كمية أقل من اللاكتاز مع تقدمنا في العمر، اللاكتاز هو الإنزيم الذي يكسر اللاكتوز إذا كان الأفراد الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز يستهلكون منتجات الألبان التي تحتوي على اللاكتوز ، فقد يعانون من آلام في البطن وانتفاخ البطن والغثيان والإسهال ابتداءً من 30 دقيقة إلى ساعتين بعد ذلك ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة.





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- زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

وفقًا لدراسة أجرتها المجلة الطبية البريطانية فإن شرب الكثير من الحليب مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) والسرطان لدى النساء على وجه التحديد ، وجد الباحثون أن النساء اللائي يشربن ثلاثة أكواب من الحليب أو أكثر كل يوم كان لديهن خطر مضاعف تقريبًا للوفاة وأمراض القلب والأوعية الدموية ، مقارنة بالنساء اللائي شربن أقل من كوب واحد في اليوم، بالإضافة إلى ذلك وجدت دراسة نُشرت في The Journal of Nutrition أن تناول منتجات الألبان زاد من مستويات المركب المرتبط عكسيًا ببقاء الأمراض القلبية الوعائية.





- يؤدي للوفاة

شرب الكثير من الحليب مرتبطًا أيضًا بزيادة خطر الوفاة لدى الرجال والنساء، ضاعفت النساء اللائي تناولن ثلاثة أكواب أو أكثر من الحليب يوميًا من خطر الوفاة مقارنة بالنساء اللائي شربن أقل من كوب واحد في اليوم، زاد الرجال من خطر الموت المبكر بنسبة 10٪ عندما شربوا ثلاثة أكواب أو أكثر من الحليب يوميًا.