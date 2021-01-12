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استشاري تغذية: شرب اللبن سبب تضخم البروستاتا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:17 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذيه العلاجيه، إن فيروس كورونا أحد أسباب زيادة الوزن، لافتًا إلى أن الطفل يجب أن يأخذ جميع العناصر التي تساهم في تكوين جسمه.

وأضاف الدكتور عماد فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن جميع الغدد التي تبني جسم الطفل تحتاج للدهون في تصنيعها، مشيرا إلى أن البني آدم هو الشخص الوحيد الذي يتناول اللبن طوال حياته.

وأوضح أن الكالسيوم الموجود في الألبان ضعيف الامتصاص بالنسبة للأطفال، منوها بأن عدد كبير من البشر لديهم تضخم في البروستاتا، وهذا سببه شرب اللبن الزائد عن اللزوم، لأنه ينشط الخلايا وينميها.
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