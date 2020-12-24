طريقة علاج اليدين من آثار الفلفل الحار في المنزل

تعاني جميع السيدات الماهرات في المطبخ من مشكلة لمس الفلفل الحار عند طهي الطعام، لأنه يترك أثارًا واضحة تضر باليدين وتسبب الحرقان، لذلك نقدم من خلال التقرير التالي طريقة علاج اليدين من الفلفل الحار في أقل وقت.
كيفية التخلص من آثار الفلفل الحار على اليدين
أثبتت مجموعة من التقارير أن اللبن واحد من أهم المكونات الطبيعية التي تساعد في تهدئة الحروق ولكن الخفيفة التي يمكن علاجها في المنزل.
ومن خلال هذه الطريقة يمكن علاج اليدين من الفلفل الحار وهي
اسكب كوبًا من اللبن في وعاء كبير الحجم.
ضعي يديك في الوعاء لمدة 15 دقيقة.
ثم شطف اليد بالماء الجاري.
طريقة التخلص من حرارة الفلفل
كما قدم موقع "cookinglight"، وصفة أخرى للتخلص من حرارة الفلفل، وهي باستخدام الزبادي فهو ممتاز في تهدئة حرق الفلفل الحار على اللسان أو أو الجلد أو اليدين، فقط ضعي القليل من الزبادي في وعاء واغمر يديك في المنتج الكريمي، يجب أن يهدأ الإحساس بالحرقان، وبوصي بإبقاء يديك مغمورة لمدة تصل إلى ساعة.
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التخلص من أثر الفلفل الحار على العين
ووفقا لموقع "finedininglovers"، يعتبر حليب البقر رائعًا في مكافحة حرارة الفلفل الحار على العين، عن طريق اغسل يديك جيدًا ثم انقع كرة قطنية في الحليب البارد وضعها فوق عينك المصابة.