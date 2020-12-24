طريقة علاج اليدين من آثار الفلفل الحار في المنزل

طريقة علاج اليدين من الفلفل الحار في أقل وقت. تعاني جميع السيدات الماهرات في المطبخ من مشكلة لمس الفلفل الحار عند طهي الطعام، لأنه يترك أثارًا واضحة تضر باليدين وتسبب الحرقان، لذلك نقدم من خلال التقرير التاليفي أقل وقت.





كيفية التخلص من آثار الفلفل الحار على اليدين





أثبتت مجموعة من التقارير أن اللبن واحد من أهم المكونات الطبيعية التي تساعد في تهدئة الحروق ولكن الخفيفة التي يمكن علاجها في المنزل.



علاج اليدين من الفلفل الحار وهي وهي ومن خلال هذه الطريقة يمكن

اسكب كوبًا من اللبن في وعاء كبير الحجم. ضعي يديك في الوعاء لمدة 15 دقيقة. ثم شطف اليد بالماء الجاري.



طريقة التخلص من حرارة الفلفل





كما قدم موقع "cookinglight"، وصفة أخرى للتخلص من حرارة الفلفل، وهي باستخدام الزبادي فهو ممتاز في تهدئة حرق الفلفل الحار على اللسان أو أو الجلد أو اليدين، فقط ضعي القليل من الزبادي في وعاء واغمر يديك في المنتج الكريمي، يجب أن يهدأ الإحساس بالحرقان، وبوصي بإبقاء يديك مغمورة لمدة تصل إلى ساعة.





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