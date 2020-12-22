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مرأة

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:00 م
ورق الغار
ورق الغار
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حياة عبد العزيز
ورق الغار من الأعشاب التي تستخدم قديما لعلاج بعض الأمراض بأكثر من طريقة، فيمكن تناولها كمشروب ساخن، أو إضافتها على الطعام.

ونستعرض خلال السطور التالية، كل ما تود معرفته عن ورق الغار.

أضرار ورق الغار والقرفة

حذر عدد من الأطباء من تناول ورق الغار على الريق بدون تناول طعام سابق، لأنه يسبب حرقان ملحوظ في المعدة والحلق، كما أنه يعمل على حدوث ثقب في الأمعاء، بالرغم من فوائدة العديدة، إلا أن كثرة استخدامه ضار جدا.

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أضرار مشروب ورق الغار والقرفة

يقبل الكثير من الأشخاص ولاسيما كبار السن، على تناول مشروب ورق الغار في الصباح، ولكن أثبتت الأبحاث أنه يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، كما يعمل على تكوين الغازات.

طريقة ورق الغار للبطن

يستخدم ورق الغار في نسف الدهون وخسارة الوزن بشكل ملحوظ، ولكن يجب إضافة إليه بعض المكونات الطبيعية التي تحتوي على فوائد صحية، لأن ورق الغار به العديد من الأضرار الوخيمة.

1- احضار اناء مناسب بس كمية قليلة من الماء.
2- ضع في الماء عود القرفة مع أوراق الغار.
3- يمكن إضافة الشاي الأخضر.
4- شرب 3 أكواب على مدار اليوم.

فوائد ورق الغار للبشرة

كشفت مجموعة من الدراسات العلمية أن ورق الغار يحتوي على بعض العناصر التي تساعد في شد ترهلات البشرة، وتخصلها من التجاعيد، كما تساعد على النضارة بطريقة طبيعية، فقط يمكن طحن ورق الغار ومزجه مع ماء الورد ووضعه على البشرة للتخلص من جميع مشكلاتها.

المراجع من موقع fdc
 

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