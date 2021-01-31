سفارة فلسطين: فتح معبر رفح بالاتجاهين من الإثنين حتى الخميس

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين، وذلك لمدة أربعة أيام بدءًا من يوم الاثنين الموافق الأول من فبراير حتى الخميس الموافق ٤ فبراير.







