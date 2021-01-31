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أخبار العالم

سفارة فلسطين: فتح معبر رفح بالاتجاهين من الإثنين حتى الخميس

الأحد 31/يناير/2021 - 03:46 م
معبر رفح
معبر رفح
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ميس رضا
أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين، وذلك لمدة أربعة أيام بدءًا من يوم الاثنين الموافق الأول من فبراير حتى الخميس  الموافق ٤ فبراير.


وقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة و السلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، و الدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.
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