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سيارات

رشة جريئة.. قصة سيارة أنقذت سلماوي وميما من قضية قتل

الأحد 31/يناير/2021 - 07:01 م
فيلم رشة جريئة
فيلم رشة جريئة
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ماجدة المهدى
" تمام يا أفندي، مثلي دور دخان طالع من مدخنة كبابجي، مثلي دور واحدة بتغرق في شبر ميه، تبقى لورين هعملك هاردي، إديها رشة جريئة الحلم يبقى حقيقة، الدنيا عمر بحاله هنعيشها ليه في دقيقة " واحد من أهم استعراضات سينما الألفية، وأبرزها في وقت كادت أن تندثر فيه الاستعراضات الغنائية من السينما المصرية، حقق نجاحا منقطع النظير وعلق في أذهان الجماهير ليعيدهم إلى العصر الذهبي للمونولجات الممزوجة بالرقصات خفيفة الظل، إنه الفيلم الاستعراضي " رشة جريئة ".

تناولت قصة فيلم " رشة جريئة " قصة شاب وفتاة يحلمان بالشهرة ومتيمان بالتمثيل يحاولا عدة مرات الالتحاق بمعهد التمثيل ولكن لم يحالفهما الحظ للقبول بالمعهد بسبب الاختبارات التعجيزية كطلب رئيس اللجنة من سلماوي تمثيل دور " دخان طالع من مدخنة كبابجي " وطلبهم من ميما أداء دور فتاة تغرق في شبر مياه، ثم يتحدا مع بعضهما لمحاولة الوصول للمخرج شوكت خلبي الذي سيساعدهم في تقديم مسرحية " عطيل ودايدامونة " التي يحلمون بتمثيلها، ليجدا ما لا يحمد عقباه فقد قتل هذا المخرج واتهم سلماوي وميما بقتل هذا الرجل.

وبالفعل بدأت الشرطة رحلة البحث عن سلماوي وميما المتهمان في قضية قتل المخرج الكبير، إلى أن عثرت عليهم، وحينها حاول سلماوي وميما الهرب من أيدي الشرطة في محاولة منهم للعثور على دليل لبراءتهم، ليظهر فجأة في طريقهم الأسد الفرنسي فيساعدهم على الهرب.

" متقلقش ده إنت معاك سواق " بهذه الكلمات طمان سائق الأسد الفرنسي سلماوي وميما، ولكن الحقيقة بأن الفضل يرجع للسيارة وليس للسائق، لأنها كانت من إنتاج وحش صناعة السيارات الفرنسية بيجو وهي السيارة 504 والتي لقبها المصريين بأسطورة التاكسي.

بداة شركة صناعة السيارات الفرنسية بيجو في إنتاج السيارة 504 أو النعش الطائر أو أسطورة التاكسي في العام 1968، والتي استمدت جميع موديلاتها قوتها من محرك بنزين مكون من أربعة أسطوانات، متصل بناقل حركة يدوي الأداء، يستطيع أن يولد قوة قدرها  144 حصانا.

اتسمت السيارة بيجو 504 بقوة ومتانة هيكلها الخارجي والذي يتحمل الصدمات بشكل كبير، و كبر ورحابة مساحتها الداخلية، وارتفاعها الكبير عن سطح الأرض لتفادي الصدام بالمطبات المرتفعة ومرونتها في الطرق الصحراوية والوعرة وهذا أيضا بفضل قوة دفعها الخلفي، مما يجعلها تتربع على عرش السيارات الاعتمادية حتى وقتنا هذا رقم توقف إنتاجها في العام 1983.

وتوافرت السيارة بيجو 504 بنسختها الكلاسيكية العريقة القابلة للتحويل " كابورليه" وأيضا ذات المفهوم ثنائي الأبواب " كوبيه "، ونسختها الـ " STATION "التي تتسع لسبعة ركاب، والسيدان التي تتسع لأربعة ركاب.

جدير بالذكر أن فيلم رشة جريئة بطولة كل من " أشرف عبدالباقي، ياسمين عبدالعزيز، لطفي لبيب، سامي العدل، هاله فاخر، سعيد طرابيك، شعبان عبدالرحيم، علي حسانين" ومن تأليف ماهر عواد، وإخراج سعيد حامد، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 5 مارس من العام 2001.
رشة جريئة.. قصة سيارة أنقذت سلماوي وميما من قضية قتل
رشة جريئة.. قصة سيارة أنقذت سلماوي وميما من قضية قتل
رشة جريئة.. قصة سيارة أنقذت سلماوي وميما من قضية قتل
رشة جريئة.. قصة سيارة أنقذت سلماوي وميما من قضية قتل
رشة جريئة.. قصة سيارة أنقذت سلماوي وميما من قضية قتل
رشة جريئة.. قصة سيارة أنقذت سلماوي وميما من قضية قتل
رشة جريئة.. قصة سيارة أنقذت سلماوي وميما من قضية قتل
رشة جريئة.. قصة سيارة أنقذت سلماوي وميما من قضية قتل
رشة جريئة.. قصة سيارة أنقذت سلماوي وميما من قضية قتل
رشة جريئة.. قصة سيارة أنقذت سلماوي وميما من قضية قتل
رشة جريئة.. قصة سيارة أنقذت سلماوي وميما من قضية قتل
رشة جريئة.. قصة سيارة أنقذت سلماوي وميما من قضية قتل
رشة جريئة.. قصة سيارة أنقذت سلماوي وميما من قضية قتل
رشة جريئة.. قصة سيارة أنقذت سلماوي وميما من قضية قتل
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