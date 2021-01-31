في دقيقتين .. وصفة روسية تخلصك من آلام العضلات

يمكن أن تحدث آلام العضلات والمفاصل بشكل مزمن، نتيجة لإصابات سابقة أثناء البرد المفاجئ ودرجات الحرارة المنخفضة، بالنسبة لهذا النوع من الآلام والمشاكل، فإن الحل هو المستحضرات الطبيعية التي من شأنها أن تزيل العمليات الالتهابية في العضلات وآلام العظام في دقيقتين فقط.
ووفقا لموقع "novosti"، فإن الطب التقليدي حل هذه المشاكل الصحية منذ فترة طويلة باستخدام زيت المغنيسيوم وهي وصفة روسية مذهلة.
المغنيسيوم هو معدن يشارك في أكثر من 300 تفاعل كيميائي في الجسم ، مما يعني أنه من الضروري تناوله في الجسم كل يوم.
وأفاد التقرير أن المغنسيوم يريح الأعصاب والعضلات ، لذلك ينصح به لتشنجات الساق، نظرًا لأن القلب عبارة عن عضلة، يؤثر المغنيسيوم عليه ويمكن أن يساهم في خفض ضغط الدم العلوي والسفلي، ويخفض مستويات الكوليسترول ويساعد على تقليل تلف جدران الأوعية الدموية.
كما أن له تأثير مريح على الدماغ، ويساهم في سهولة النوم، كما يوصى باستخدام المغنيسيوم للأشخاص المعرضين لتكوين الرمل وحصى الكلى، ولكن أيضًا لمن يعانون من مشكلة الإمساك، إنه أحد العوامل التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على قيمة pH مناسبة في الجسم.
كيف يتم تطبيقه على الجلد
من الأفضل وضع زيت المغنيسيوم على بشرة نظيفة بعد الاستحمام، من الضروري فرك الزيت بلطف وتركه لامتصاصه لمدة نصف ساعة تقريبًا.
للجهود الرياضية، من الضروري إضافة بضع قطرات من الزيت العطري الصنوبري إلى زيت المغنيسيوم وفركه في جلد القدمين والساقين، إذا كنت تتعرض لجهود رياضية أكبر.
يمكن أيضًا استخدام زيت المغنيسيوم لتدليك الجسم، بالإضافة إلى زيادة مستوى المغنيسيوم، يساهم التدليك نفسه في إرخاء العضلات في جميع أنحاء الجسم.