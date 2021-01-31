في دقيقتين .. وصفة روسية تخلصك من آلام العضلات

كما أن له تأثير مريح على الدماغ، ويساهم في سهولة النوم، كما يوصى باستخدام المغنيسيوم للأشخاص المعرضين لتكوين الرمل وحصى الكلى، ولكن أيضًا لمن يعانون من مشكلة الإمساك، إنه أحد العوامل التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على قيمة pH مناسبة في الجسم.

كيف يتم تطبيقه على الجلد





من الأفضل وضع زيت المغنيسيوم على بشرة نظيفة بعد الاستحمام، من الضروري فرك الزيت بلطف وتركه لامتصاصه لمدة نصف ساعة تقريبًا.





للجهود الرياضية، من الضروري إضافة بضع قطرات من الزيت العطري الصنوبري إلى زيت المغنيسيوم وفركه في جلد القدمين والساقين، إذا كنت تتعرض لجهود رياضية أكبر.





يمكن أيضًا استخدام زيت المغنيسيوم لتدليك الجسم، بالإضافة إلى زيادة مستوى المغنيسيوم، يساهم التدليك نفسه في إرخاء العضلات في جميع أنحاء الجسم.