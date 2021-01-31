ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قتلى وجرحى في ثاني انفجار يضرب سوريا خلال ساعات

الأحد 31/يناير/2021 - 04:30 م
قتلى وجرحى في ثاني
قتلى وجرحى في ثاني انفجر يضرب محافظة حلب السورية خلال ساعات
Advertisements
قسم الخارجي
قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون، في ثاني انفجار بسيارة مفخخة يضرب سوريا خلال ساعات.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط  5 قتلى و7 مصابين في انفجار سيارة مفخخة استهدف حاجزا تابعا لفرقة "الحمزة" الموالية لتركيا بريف حلب الشرقي.

جاء ذلك بعد ساعات من مقتل 6 أشخاص بينهم سيدتان وطفلة، وإصابة نحو 30 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة إعزاز شمالي حلب.

ووقع انفجار أعزاز صباح اليوم الأحد، حيث انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من المركز الثقافي الواقع بالمنطقة الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة بالقرب من الحدود مع تركيا شمالي حلب.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باحثون بريطانيون: المضادات الحيوية تعالج أشكالاً معينة من الاكتئاب

دراسة: القهوة لا تقضي على الشعور بالنعاس

ظهر من 23 سنة وليس له لقاح.. القصة الكاملة لـ فيروس نيباه