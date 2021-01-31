قتلى وجرحى في ثاني انفجار يضرب سوريا خلال ساعات

قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون، في ثاني انفجار بسيارة مفخخة يضرب سوريا خلال ساعات.





وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 5 قتلى و7 مصابين في انفجار سيارة مفخخة استهدف حاجزا تابعا لفرقة "الحمزة" الموالية لتركيا بريف حلب الشرقي.





جاء ذلك بعد ساعات من مقتل 6 أشخاص بينهم سيدتان وطفلة، وإصابة نحو 30 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة إعزاز شمالي حلب.



