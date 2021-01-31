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بين الناس

بسبب هدم جاره لبعض الحوائط.. مواطن يستغيث من تصدع العقار ويحذر من انهياره

الأحد 31/يناير/2021 - 04:36 م
صدى البلد
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احمد قطب
ارسل القارئ حسام حسب الله شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد يتضرر فيها من هدم احد السكان لبعض حوائط العقار لذي يقيم فيه مما تسبب في تصدع المبنى.

وقال حسام حسب الله في شكواه: "نعاني نحن سكان عمارة ٢ مساكن عثمان-عين شمس من قيام أحد السكان بهدم جميع حوائط المنزل و حوائط الواجهة لتحويل شقته إلى محلات رغم أنها سكنى و ليست تجارى.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رائفة بسكان المنطقة. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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