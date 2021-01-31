بسبب هدم جاره لبعض الحوائط.. مواطن يستغيث من تصدع العقار ويحذر من انهياره

ارسل القارئ حسام حسب الله شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد يتضرر فيها من هدم احد السكان لبعض حوائط العقار لذي يقيم فيه مما تسبب في تصدع المبنى.





وقال حسام حسب الله في شكواه: "نعاني نحن سكان عمارة ٢ مساكن عثمان-عين شمس من قيام أحد السكان بهدم جميع حوائط المنزل و حوائط الواجهة لتحويل شقته إلى محلات رغم أنها سكنى و ليست تجارى.





وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رائفة بسكان المنطقة.





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