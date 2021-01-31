روسيا تطالب الولايات المتحدة بوقف التدخل في شئونها الداخلية

طلبت وزارة الخارجية الروسية من الولايات المتحدة التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لـ موسكو بعد تصريحات وزير الخارجية أنطوني بلينكين التي شجعت على التجمعات غير المصرح بها في العديد من المدن الروسية.





وذكرت الوزراة الروسية في بيان لها، على صفحتها على فيسبوك الأحد، إن تدخل الولايات المتحدة الصارخ في الشؤون الداخلية لروسيا حقيقة مثبتة تمامًا مثل تضخيم الصور المزيفة والدعوات إلى احتجاجات غير مصرح بها من قبل المنصات الإلكترونية التي تسيطر عليها واشنطن.





وأضافت أن دعم وزير الخارجية أنطوني بلينكن لانتهاك القوانين الروسية هو تأكيد آخر على دور واشنطن وراء الكواليس.





وقالت الوزارة في بيان، إنه لا شك في أن هذه الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الاحتجاجات هي جزء من استراتيجية الولايات المتحدة "لاحتواء" روسيا ، متهمة وزارة الخارجية باتباع دليل السيناريو الذي وضعه مؤسسة RAND في عام 2019.





وفي وقت سابق الأحد، أصدر بلينكين تغريدة يدين فيها "استمرار استخدام السلطات الروسية للتكتيكات القاسية ضد المتظاهرين السلميين والصحفيين" خلال مسيرات الأحد، ودعا موسكو إلى "الإفراج عن المعتقلين بسبب ممارسة حقوقهم الإنسانية، بمن فيهم أليكسي نافالني".



