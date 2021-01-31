سكان المصورة يستغيثون من عدم توصيل الكهرباء للمنازل

ارسلت القارئة «رهف احمد» شكواها لخدمة بين الناس بموقع «صدى البلد» متضررا من عدم توصيل الكهرباء.





وقالت في شكواها نعاني نحن سكان المنطقة المصورة بين أ - ب بحدائق اكتوبر أكثر من 8000 أسرة نصارع من أجل توصيل الكهرباء ولم يستجيب لنا أي حد من الجهات المختصه مليارات تم انفقها على بناء منازلنا على أرض تابعه لهيئة المجتمعات العمرانيه بترخيص من جهاز حدائق اكتوبر ونحن في انتظار توصيل الكهرباء منذ 5 سنوات.





وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة.





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.





ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.