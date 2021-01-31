وسام الكمال و50 ألف جنيه.. التضامن تعلن شروط مسابقة الأم المثالية هذا العام.. تعرف عليها

قالت هدى عطا، مسؤول ملف عيد الام بوزارة التضامن الاجتماعي، إن التقدم لمسابقة الام المثالية يكون من خلال الام نفسها او احد ابنائها او ذويها للتقدم بالاوراق للوزارة، مضيفة: "للاسف مش هنعرف نخلي التقديم اونلاين السنة دي "، مشيرة الي انهم اضافوا فئتين جدد للامهات وهم الام البديلة والام التي حصلت على احد المشروعات الصغيرة.





وتابعت هدى عطا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن المسابقة تدعم هذا العام التمكين الاقتصادي للام، مشيرة الي ان تكريم الامهات المثليات في عيد الام اصبح يتم من خلال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى اعتاد على هذا التكريم من عام 2015، وتكون الجائزة وسام الكمال من الدرجة الثانية، ومكافآة مالية 50 الف جنيه لكل ام.





واوضحت ان الوزارة مستمرة في تلقي الطلبات للتقدم حتى 14 فبراير، وشروط المسابقة هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود "شمال سيناء وجنوب سيناء، الوادى الجديد، مرسى مطروح، البحر الأحمر، أسوان" بحد أقصى 5 أبناء وان يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم، وتتضمن الشروط إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة "أطفال بلا مأوى" وتعظيم دور هذه الأسر خصوصا الأسر التى لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الاسرى الجيد وحمايتهم من المشكلات التى قد يتعرضون لها فى مؤسسات الرعاية.