الحكومة البريطانية تعمل على خطة لإنعاش الاقتصاد في ظل أزمة كورونا

وقال المصدر الحكومي إن وزارة المالية ومكتب مجلس الوزراء يعملان على خطة تعافي بعد أن ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن الحكومة ستقدم مخططًا طويل الأجل من المرجح أن يعني ارتفاع الإنفاق الحكومي لمدة عقد.





وقالت صحيفة صنداي تايمز أيضًا إن سناك سيستخدم ميزانيته في 3 مارس لتمديد الإغاثة الحكومية ، بما في ذلك خطة حماية الوظائف ، وقروض دعم الأعمال التجارية ، والتخفيضات في ضريبة القيمة المضافة ، وربما خفض رسوم الدمغة على مشتريات العقارات التي من المقرر أن تنتهي في نهاية شهر مارس ، حتى السيطرة على الفيروس.



