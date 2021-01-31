الحكومة البريطانية تعمل على خطة لإنعاش الاقتصاد في ظل أزمة كورونا

قال مصدر يوم الأحد إن الحكومة البريطانية تعمل على خطة تعافي لاقتصاد البلاد المتضرر من فيروس كورونا ، في الوقت الذي يوجه فيه الوزراء اهتمامهم لمحاولة استعادة النمو للشركات المتضررة بشدة من الوباء.
وكسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير المالية ريشي سوناك الغرائز التقليدية المؤيدة للسوق لحزب المحافظين وهما في طريقهما لإنفاق 280 مليار جنيه استرليني من المال العام في السنة المالية الحالية لدعم الوظائف والشركات.
وكسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير المالية ريشي سوناك الغرائز التقليدية المؤيدة للسوق لحزب المحافظين وهما في طريقهما لإنفاق 280 مليار جنيه استرليني من المال العام في السنة المالية الحالية لدعم الوظائف والشركات.
وقال المصدر الحكومي إن وزارة المالية ومكتب مجلس الوزراء يعملان على خطة تعافي بعد أن ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن الحكومة ستقدم مخططًا طويل الأجل من المرجح أن يعني ارتفاع الإنفاق الحكومي لمدة عقد.
وقالت صحيفة صنداي تايمز أيضًا إن سناك سيستخدم ميزانيته في 3 مارس لتمديد الإغاثة الحكومية ، بما في ذلك خطة حماية الوظائف ، وقروض دعم الأعمال التجارية ، والتخفيضات في ضريبة القيمة المضافة ، وربما خفض رسوم الدمغة على مشتريات العقارات التي من المقرر أن تنتهي في نهاية شهر مارس ، حتى السيطرة على الفيروس.
في وقت سابق من هذا الشهر ، دعت مجموعة كبيرة من أصحاب العمل البريطانيين إلى 7.6 مليار جنيه استرليني أخرى من المساعدة الحكومية الفورية ، قائلة إنهم لا يستطيعون الانتظار حتى ميزانية مارس.
وقالت صحيفة صنداي تايمز إن سوناك ستعلن أيضًا أنه سيتم إلغاء برامج الدعم تدريجيًا ، ربما هذا الخريف ، لصالح "خطة للوظائف" لبدء التوظيف و "خطة للنمو" لتعزيز الصناعات الجديدة.