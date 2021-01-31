تحاليل دورية لعينات مياه الشرب بالمحطات والشبكات في الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه على مدار شهر ديسمبر 2020 عملت الفرق التابعة لشركة مياة الشرب والصرف الصحى، على تن فيذ الخطة الشهرية لمتابعة تحاليل العينات خلال مراحل التنقية لمياه الشرب بالمحطات والشبكات ومصادر المياة الخام لمآخذ مياة الشرب بنطاق المحافظة، تحت اشراف المهندس خالد نصر رئيس مجلس ادارة الشركة، وبالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء.





واوضح تقرير مركز معلومات شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالدقهلية انه خلال ديسمبر 2020 تم اخذ 8494 عينة مياة شرب لتحليلها بالمعامل ومتابعة جودة المياة وتم اخذ 10717 عينة من شبكات المياة وذلك باجمالى عينات من المحطات والشبكات تصل الى 19211 عينه هذا بالاضافة الى 6003 عينة مياه شرب من مصادر المياه الخام لمآخذ المياة بنطاق المحافظة.





من ناحية اخرى استمرت اعمال التطهير الدورية لخزانات مياة الشرب اعلى المدارس والمصالح والمنشآت الحكومية والمستشفيات، كما تابعت فرق العمل العينات الخاصة بأعمال مراحل معالجة مياة الصرف الصحى بمحطات مياة الصرف الصحى بنطاق المحافظة حيث بلغت العينات التى تم اخذها 3201 عينة من محطات المعالجة بنطاق المحافظة.





واكد المحافظ على ضرورة متابعة التنسيق والتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالدقهلية لمتابعة اعمال التحاليل والتاكد من جودة المياة الخام المستخدمة بعد اتمام اعمال التنقية كمياة الزكشرب حرصا على صحة وسلامة المواطنين بنطاق المحافظة.



