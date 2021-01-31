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أخبار العالم

السعودية تحذر من خطورة الموجة الثانية لـ فيروس كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 05:20 م
وزير الصحة السعودي
وزير الصحة السعودي
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قسم الخارجي
أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الأحد، أن الكثير من دول العالم تعيش موجة ثانية من جائحة كورونا، مشددا على أن "الموجة الثانية من الجائحة أكبر من الأولى ولسنا بمنأى عنها".

وقال وزير الصحة السعودي، إن أزمة فيروس كورونا يجب التعامل معها بمنتهى الجدية، مشيرا إلى أنه تم رصد زيادة ملحوظة في عدد الإصابات بـكورونا في السعودية.

وأضاف الربيعة، قائلا: "تلاحظون أن كثيرًا من دول العالم تعيش الموجة الثانية من الجائحة، وبشكل أكبر من الأولى، ونحن لسنا بمنأى من ذلك، لذا يجب علينا التعامل مع هذا الفيروس بكل جدية وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة التي تكفل مواجهته والتصدي له".

ونبه الوزير السعودي إلى صعوبة الفترة، قائلًا "ويتحتم علينا التعامل بجدية مع الجائحة"، مؤكدا أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا.

وكان وزير الصحة السعودي، أطلق سابقا نداء إلى جميع المواطنين والمقيمين، وفقا لما ذكرته "قناة العربية" بعدما لوحظ في الفترة الأخيرة، تزايد الإصابات المؤكدة بالفيروس المستجد. وقال عبر حسابه في "تويتر"، الجمعة: "تحدٍ كبير واجهناه سويًا، وقطعنا فيه أشواطًا، وكان له في ذاكرتنا مكان، ومرة أخرى رجاءً من القلب، بأن لا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد".

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