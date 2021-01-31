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أخبار البلد

الري: تنفيذ 6 إزالات على النيل فى محافظة قنا اليوم

الأحد 31/يناير/2021 - 06:56 م
صدى البلد
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أمل مجدى
نفذت وزارة الموارد المائية والرى  6 إزالات فى نطاق محافظة قنا، ليصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 57315 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء و وتعليمات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري باستمرار التصدى للتعديات الصارخه على مجرى نهر النيل .

وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها الحثيثة لإزالة مختلف أشكال التعديات على المجاري المائية للحفاظ عليها وحماية أملاك الدولة على نهر النيل والترع والمصارف لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.
وتحرص الوزارة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة الأعمال التي تقوم بها الوزارة، وحرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من مواردها البشرية وأن يطلع مهندسيها وباحثيها على أحدث ما يصل إليه العلم. 

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري كانت سباقة في استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية المناخية والتي يعتمد  عليها  مركز التنبؤ بالفيضان جنبًا الي جنب مع النماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول.

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