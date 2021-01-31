حارس مرمى منتخب إسبانيا: فخورون بما قدمناه فى مونديال اليد بمصر

أعرب رودريجو كوراليس حارس مرمى منتخب إسبانيا لكرة اليد، عن سعادته وفخره بما قدمه منتخب بلاده خلال بطولة العالم لكرة اليد - مصر 2021، وحصد الميدالية البرونزية.





وضمن المنتخب الإسباني مكانا على منصة تتويج بطولة مصر 2021، بعد خطف المركز الثالث والميدالية البرونزية من أنياب الديوك الفرنسية بعد تحقيق الفوز بنتيجة 35 - 29.





وقال رودال عقب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع: "بالتأكيد كان فوزا مهما، فرنسا هي واحدة من أكبر الفرق في العالم، بعد الخسارة في نصف النهائي أمام الدنمارك، أكدنا على تقديم بطولة رائعة، واننا نستحق الوقوف على منصة التتويج، نحن حقا سعداء".





وأضاف الحارس الذي تصدي لـ12 تصويبة خلال مواجهة فرنسا منحت منتخب بلاده الأفضلية طوال اللقاء: "الثبات في المستوى والثقة في إمكانياتنا كانت مفتاح وصولنا إلى هذا المكان في البطولة".





وتحدث كوراليس عن دفاع منتخب بلاده قائلا: ""نملك دفاعًا صلبًا، وهذا يساعدنا في قطع الكرة والاعتماد على الهجوم الخاطف وهو ما يخلق الفرص لتسجيل الأهداف.





وعن فرصه في حصد لقب أفضل حارس ببطولة مصر 2021: "الآن أنا سعيد بالميدالية البرونزية، لا أعتقد أنني سأكون أفضل حارس في البطولة، ولكن الحقيقة أن الألقاب الفردية لا تشغلني، الأهم لي هو الفريق، أنا سعيد حقًا بالميدالية البرونزية".





وعن رأيه في بطولة مصر 2021، أكد رودال أنهم كانوا غير محظوظين في لعب البطولة في غياب الجمهور نظرا للظروف الحالية، مضيفا: "كنا نتمنى وجود المشجعين في المدرجات، ولكني أتمنى في المستقبل أن تستضيف مصر بطولة أخرى لأن هذه البطولة كانت رائعة، لكن في المرة القادمة ربما مع وجود الجماهير يكون الوضع أفضل".





وتحدث حارس المنتخب الإسباني عما سيفعل عقب الخروج من الفقاعة الطبية قائلًا: "ليس لدي الكثير من الوقت لأفعل الكثير، لدي مباراة أمام برشلونة في غضون أيام قليلة، لم نتمكن من الاحتفال كفريق هذه المرة ، لذا سنمضي بعض الوقت فقط في غرفة خلع الملابس".