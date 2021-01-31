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حوادث

شقيقان يلقيان بوالدتهما المُسنة في الشارع ببنها

الأحد 31/يناير/2021 - 07:14 م
السيدة
السيدة
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إبراهيم الهوارى
تجرد شقيقان من مشاعر الرحمة والإنسانية وقاما بإلقاء والدتهما المسنة فى الشارع بمنطقة الأهرام بمدينة بنها بمحافظة القليوبية بعد أن أرغماها علي بيع شقتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

تلقي اللواء فخر الدين العربي إخطارا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها ببلاغ من المواطنين بالعثور على سيدة مسنة ملقاة فى الطريق العام. 

وبالانتقال تبين أن السيدة تدعى "رضا ع" 80 عاما مقيمة بمدينة بنها وقام أحد انجالها بإلقائها بالشارع أسفل منزل شقيقه بعد إرغامها على بيع شقتها ثم ألقيا بها ليكون مصيرها بعد ذلك الشارع وتم ضبط أحد نجليها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وكان قد تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" علي صفحات مدينة بنها صورا لسيدة مسنة جالسة علي كرسي متحرك وملقاة بالشارع بمنطقة الأهرام ببنها. 

 وأشار رواد التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى أن نجلها ألقاها بالشارع وتركها وذهب منذ 4 ساعات وطالبوا بضرورة معاقبة ابنيها اللذين تجردا من الرحمة.
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