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رياضة

فى لفته طيبة.. جنش يلبي طلب رئيس الزمالك

الأحد 31/يناير/2021 - 07:18 م
جنش وعماد عبدالعزيز
جنش وعماد عبدالعزيز
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ملك موسي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصه لصدى البلد عن طلب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، من حارس مرمى الفريق الأبيض محمود عبدالرحيم "جنش"، بتأجيل موعد صرف مقدم تعاقده الجديد مع النادي الأبيض، الذي كان من المقرر أن يحصل عليه خلال شهر فبراير.

وأشار المصدر أن محمود جنش وقع على عقود جديدة تربطه بالزمالك لمدة 3 مواسم مقبلة، وحصل على وعد بصرف المقدم خلال شهر فبراير.

يأتي هذا قبل أن يطلب مسئولو النادي الأبيض من الحارس الدولي تأجيل الأمر بسبب عدم وجود سيولة مالية كافية لدى القلعة البيضاء، لاسيما بعد صرف مبالغ مالية كبيرة لحسم الصفقات الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة الماضية.

ومن جانبه وافق جنش على طلب مسئولي القلعه البيضاء بتأجيل صرف مقدم تعاقده، على أن يحصل على شيك جديد بالموعد الذي تم الاتفاق عليه في شهر مارس المقبل.
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