الشوط الأول.. ليفربول يتعادل مع مطارق وست هام سلبيا في البريميرليج

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ليفربول ووست هام يونايتد بالتعادل السلبي بين الفريقين في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.





ليفربول تسيد أحداث النصف الأول من المباراة، وكاد محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 23، لكن الكرة التي سددها برأسه جاورت مرمى وست هام.





استمرت محاولات ليفربول لكنها لم تهدد مرمى وست هام بشكل كبير، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.