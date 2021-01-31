ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشوط الأول.. ليفربول يتعادل مع مطارق وست هام سلبيا في البريميرليج

الأحد 31/يناير/2021 - 07:23 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ليفربول ووست هام يونايتد بالتعادل السلبي بين الفريقين في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

ليفربول تسيد أحداث النصف الأول من المباراة، وكاد محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 23، لكن الكرة التي سددها برأسه جاورت مرمى وست هام.

استمرت محاولات ليفربول لكنها لم تهدد مرمى وست هام بشكل كبير، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

واعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة وست هام يونايتد في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

 في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد - فيليبس - هندرسون - روبرتسون

خط الوسط: فينالدوم - ميلنر - تياجو

خط الهجوم: محمد صلاح - شاكيري - أوريجي

وشهدت القائمة استبعاد السنغالي ساديو ماني، فيما يجلس فيرمينو على دكة البدلاء.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شوط أول سلبي بين ليفربول وأتالانتا في دوري الأبطال بمشاركة محمد صلاح

تعادل سلبي بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الشوط الأول

60 دقيقة.. ليفربول يضغط لتسجيل الهدف الأول.. ومانشستر يونايتد يصمد

75 دقيقة.. محمد صلاح يهدر الهدف الأول لـ ليفربول.. والمباراة في طريقها للتعادل

مانشستر يونايتد يفرض التعادل السلبي على ليفربول في الدوري الإنجليزي

30 دقيقة.. سيطرة واستحواذ لـ ليفربول دون خطورة على مرمى بيرنلي

ترشيحاتنا

فى لفته طيبة.. جنش يلبي طلب رئيس الزمالك

تحويلات مرورية.. إغلاق الطريق الدائري في نطاق المريوطية

اتحاد الكرة يحسم مصير مشاركة سيف الدين الجزيري فى دورى أبطال إفريقيا

قبل الغلق.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع رجب عمران مهاجم المقاصة

انخفاض الحرارة 6 درجات.. الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر من الأربعاء يصاحبه أمطار ورياح

ماذا يحدث عند تناول القرنبيط؟.. 21 فائدة و4 أضرار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مخلل القرنبيط.. 4 وصفات مختلفة

طريقة علاج حب الشباب .. رخيصة وسريعة

رشة جريئة.. قصة سيارة أنقذت سلماوي وميما من قضية قتل