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أخبار البلد

رئيس «علمية كورونا» يوضح الفرق بين لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا

الأحد 31/يناير/2021 - 07:29 م
صدى البلد
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محمد غالي

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن اللقاحات التي اعتمدتها مصر آمنة وفاعلة في تكوين الأجسام المضادة لمواجهة الفيروس، موضحا أن الفروق بينها تكون في التكنولوجيا وطريقة التصنيع.

 

وأكد "حسني"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لا يوجد أى فروق قوية بين لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا أكسفورد.


وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن اللقاحين يوفران الحماية اللازمة ويقللان من الوفيات الناتجة عن الإصابات الشديدة خاصة بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.


وأوضح رئيس اللجنة العلمية، أن لقاحي كورونا لشركتي سينوفارم وأسترازينيكا يتم تخزينهما في درجة تتراوح بين 2 و8 مئوية في الثلاجة.

 

وتابع "سنوفر 100 مليون جرعة بشكل مبدئى، وسنحصل علي 40 مليون جرعة من الجافي، و40 مليون من سينوفارم، و20 مليون من أسترازينيكا".


وأوضح رئيس اللجنة العلمية، أنه جارٍ التفاوض مع شركتي "فايزر" و"مودرنا" حاليًا.


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