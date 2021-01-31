الأعمدة هتنفجر.. التحفظ على صاحب عقار فيصل ومالك مخزن الأحذية

تحفظت الأجهزة الأمنية، على مالك عقار فيصل المحترق، لاتهامه بالبناء بدون ترخيص، و تم التحفظ على مالك مخزن الأحذية الذي اشتعلت فيه النيران، مساء أمس السبت.



وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة قد طلبت لجنة من كلية الهندسة لمعاينة عقار به مخزن لصنع الأحذية يقع أسفل برج سكني بجوار الطريق الدائري، وتقدير الخسائر الناجمة عن الحريق





طالب أفراد اللجنة المشكلة وقف عمليات إخماد النيران وعدم استخدام مياه حتى لا يتسبب الأمر في انفجار أعمدة المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه ما قد يؤدي انهيار العقار.





وانتدبت النيابة فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق والكشف ملابسات نشوبه داخل مخزن أحذية بمنطقة الطوابق بدائرة القسم





وطالبت الأجهزة الأمنية بتقديم تحريات حول طبيعة الحريق لبيان أسباب حدوثه لبيان عما إذا كانت هناك شبه جنائية حول اندلاعه من عدمه.





وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد نشوب حريق داخل مخزن أحذية بمنطقة الطوابق بدائرة قسم شرطة الهرم وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث بقسم شرطة الهرم مدعوما بـ5 سيارات إطفاء وكذا 3 خزانات مياه استراتيجية وسلم هيدوليكي وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق،





وفي صباح اليوم تجدد الحريق مرة أخري وامتد لطابقين يقعا أعلي المخزن نتيجة وجود مواد تساعد علي الاشتعال، وجار السيطرة علي الحريق، بعدما قوات الحماية المدنية من إخلاء البرح السكني الذي يقع فيه المخزن من السكان حتي لا يؤدي الأمر لوقوع كارثة.





وتبين من الفحص المبدئي أن المخزن عبارة عن 3 طوابق على مساحة ما يقارب الـ1000 متر؛ ولا توجد به وسائل الأمن الصناعي من معدات إطفاء الحرائق وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



