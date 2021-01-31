اكتشاف هيكل راهب مات في حادث سير في العصور الوسطى.. صور

اكتشف علماء الآثار في جامعة كامبردج هيكل عظمي لراهب مكسور الساق من القرون الوسطى ، حيث يفسر الباحثون أن ربما تكون إصابته نتاج حادث عربة أودى بحياته.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كان فريق من جامعة كامبريدج يفحص الصدمات الهيكلية في 314 هيكلًا عظميًا مدفونًا في ثلاثة مواقع في المدينة بين القرنين العاشر والرابع عشر.

وتكشف الباحثون أن من ضمن الهياكل العظمية راهب ، الذي تم تحديده من خلال مكان دفنه ، تعرض لكسر في عظم الفخذ نتيجة ما يعتقد الباحثون أنه حادث عربة حيث صدمته العربة.

تم انتشال الهياكل العظمية من جميع أنحاء الطيف الاجتماعي بما في ذلك مقبرة أبرشية للعمال العاديين ، ومستشفى خيري دفن المرضى والمعوزين ، ورهبانية أوغسطينية دفنت المتبرعين الأثرياء إلى جانب رجال الدين.

تكشف النتائج التي توصلوا إليها مدى المشقة التي تعاني منها جميع الطبقات في هذا الوقت حيث تكاد تكون إحدى الضحايا تحمل علامات العنف المنزلي.