9 انتصارات و300 هدف تقود الدنمارك لنهائي مونديال اليد

توج المنتخب الدنماركي لكرة اليد بلقب بطولة العالم الـ27 بفوزه الثمين 26 / 24 على نظيره السويدي اليوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت فعالياتها اليوم في مصر.





ونجح المنتخب الدنماركي في الخطوة الأخيرة برحلة الدفاع عن لقبه الذي أحرزه في النسخة الماضية التي استضافتها الدنمارك وألمانيا في مطلع 2019 .





وشق المنتخب الدنماركي طريقه ببراعة إلى منصة التتويج باللقب وذلك من خلال تسعة انتصارات متتالية.





وخلال المباريات التسعة ، سجل المنتخب الدنماركي 300 هدفا مقابل 227 هدفا اهتزت بها شباكه وذلك مع استبعاد أهداف رميات الجزاء (4 / 3) التي حسم بها مباراته أمام المنتخب المصري في دور الثمانية للبطولة.





والقائمة التالية توضح مسيرة الفريق في البطولة نحو منصة التتويج باللقب :





الدور الأول :





الدنمارك × البحرين 34 / 20





الكونغو الديمقراطية × الدنمارك 19 / 39





الدنمارك × الأرجنتين 31 / 20





وتصدر المنتخب الدنماركي المجموعة الرابعة في الدور الأول.





الدور الثاني (الدور الرئيسي) :





الدنمارك × قطر 32 / 23





اليابان × الدنمارك 27 / 34





الدنمارك × كرواتيا 38 / 26





وتصدر المنتخب الدنماركي المجموعة الثانية بالدور الرئيسي.





دور الثمانية :





الدنمارك × مصر 35 / 35 (4 / 3 بالرميات الجزائية)





المربع الذهبي :





الدنمارك × إسبانيا 35 / 33





النهائي :





الدنمارك × السويد 26 / 24



