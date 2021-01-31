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حقيقة ظهور فيروس نيباه في مصر وطرق المواجهة.. القومي للبحوث يرد

الأحد 31/يناير/2021 - 08:47 م
فيروس نيباه
فيروس نيباه
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عادل نصار
كشف الدكتور محمد أحمد علي، رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، احتمالات ظهور فيروس نيباه في مصر، مؤكدا انه ظهر في1998 في ماليزيا، وهو من الفيروسات التي تحدث طفرات وتغيرات بصورة سهلة للغاية. 

أضاف على، مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن فيروس نيباه لم يدخل مصر، مؤكدا أنه نراقب الوضع جيدًا. 

وتابع أن :"بنراقب الطيور المهاجرة، ونرقاب الفيروسات التي تنقل عن طريق هذه الطيور"، مؤكدا أن هذا الفيروس يحدث وفيات سنويًا في بعض بلاد أسيا.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن فيروس نيباه ينقل من خلال الخنازير والخفافيش، وقد ينتقل من إنسان لإنسان، وقد يصيب به الإنسان بدون أي أعرض. 

وأكمل انه قد ياتي بأعراض تنفسية حادة، وقد يؤدي إلى الالتهاب السحائي.
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