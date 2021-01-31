مصطفى محمد ينشر صورا جديدة قبل الانضمام لـ جالاتا سراي التركي

نشر اللاعب مصطفى محمد، نجم الزمالك المعار إلى جالطة سراي التركي، صورًا له في مطار القاهرة قبل سفره لبدء تجربة الاحتراف في الدوري التركي، وذلك عبر حسابه على موقع "إنستجرام".









وظهر مصطفى محمد وهو في صالة الانتظار بمطار القاهرة قبل المغادرة للانضمام إلى ناديه الجديد في تركيا، معلقًا "هيا بنا إلى تركيا".









كان نادي الزمالك أعلن الخميس الماضي، إعارة مصطفى محمد لـ نادي جالاتا سراي التركي لمدة موسم ونصف الموسم، مقابل 2 مليون دولار كاش.









ويتضمن عقد الإعارة بندًا بأحقية البيع مقابل 4 ملايين دولار يحصل عليها الزمالك عند تفعيل البند، وقام اللاعب بتجديد عقده مع الزمالك لمدة موسم ونصف مدة الإعارة للنادي التركي.









يذكر أن بند أحقية شراء جالاتا سراي لـ مصطفى محمد مستمر حتى 31 ديسمبر 2021 وفي حالة عدم تفعيل النادي التركي للبند قبل هذا الموعد، لا يحق له ضم اللاعب إلا بعد موافقة الزمالك.



