ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 2 طن مقطعات دواجن فاسدة داخل مخزن بأحد المطاعم في الجيزة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:01 ص
دواجن فاسدة
دواجن فاسدة
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2,1 طن "مقطعات دواجن – مفروم لحوم "، معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها ، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 2.25 طن دواجن فاسدة في الجيزة

الداخلية: ضبط 1154 قضية تموينية خلال 24 ساعة

ضبط 19 طن لحوم ودواجن فاسدة بالمنوفية

ضبط 67 ألف عبوة مقرمشات منتهية الصلاحية داخل مخزن بالبحيرة

ضبط ١.٥٣ طن مقطعات لحوم فاسدة بالجيزة

ضبط ٢٠ ألف عبوة مقرمشات منتهية الصلاحية داخل مخزن بالبحيرة

ترشيحاتنا

ماذا يحدث عند تناول القرنبيط؟.. 21 فائدة و4 أضرار

من البدلة الحمراء إلى البراءة بعد 6 سنوات.. أحمد يوسف يكشف تفاصيل براءته بعد الحكم عليه بالإعدام

تراجع ضخم.. سعر جرام الذهب يفقد 15 جنيها

أخبار الرياضة | انجاز تاريخي لـ محمد صلاح مع ليفربول .. بيراميدز يصفع الزمالك ويخطف الصفقة .. اصابه نائب رئيس الاهلي بـ كورونا

بسبب كورونا.. تعليمات جديدة من أجل الصلاة في المسجد الحرام

المسحة الشرجية لـ كورونا.. «العليا للفيروسات» تكشف التفاصيل وحقيقة تحور الفيروس في مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. علا رشدى تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد