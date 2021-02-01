ضبط 2 طن مقطعات دواجن فاسدة داخل مخزن بأحد المطاعم في الجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2,1 طن "مقطعات دواجن – مفروم لحوم "، معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها ، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة.



