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برلمان

تعيينات وتوصيل الغاز للصعيد.. النواب يحاصرون وزير البترول بـ 3 مطالب

الأحد 31/يناير/2021 - 10:25 م
وزير البترول
وزير البترول
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حسن رضوان
وجه عدد من أعضاء مجلس النواب تسألات ومطالب  وإنتقادات خلال الجلسة العامة لـ وزير البترول طارق الملا حول عدم توصيل الغاز الطبيعى لصعيد مصر الى الان رغم اكتفاء مصر من الغاز الطبيعى، إضافة الى بسبب عدم وجود شفافية في التعيينات والتجديد للقيادات داخل الوزارة.


ويستعرض صدى البلد هذه الانتقادات والمطالب فيما يلى:

إنتقادات بسبب التعينات:

فى البداية وجه النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، انتقادا لوزارة البترول بسبب عدم وجود شفافية في التعيينات والتجديد للقيادات داخل الوزارة، منتقدا وضع المسئولين في غير مكانهم، متسائلا: كيف يكون المسئول عن منتدى غاز المتوسط خريج كلية الآداب؟.

وأكد الطماوي، أن العاملين في الإدارات القانونية بقطاع البترول، غير ملمين بملف التحكيم الدولي وهو ما يتسبب في خسائر في العديد من قضايا التحكيم الدولي بقطاع البترول.

توصيل الغاز الطبيعى لصعيد مصر:

ومن جانبه، طالب النائب أحمد أبو حتة، عضو مجلس النواب، وزير البترول بتوضيح خطة الحكومة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى قرى ومدن الصعيد، موكدًا أنه تم حفر بعض القرى في المنيا، وهناك خطة لتوصيل الغاز، فما مصير هذه المشروعات وحفرها.

وأضاف "أبوحتة"، خلال الجلسة العامة اليوم وتعقيبه على بيان المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن محافظة المنيا بصعيد مصر بها ثروة قومية من المعادن، ولابد من البحث عن هذه المناجم التي ستحدث نهضة في جنوب الصعيد، موضحا أن الثروات الطبيعية كثيرة في المنيا، ويوجد حوالي 44 مليار جيري يعمل منه بلوكات للمنازل فهل هذا يعقل.               

وطالب النائب، وزير البترول بتوضيح خطة تسعير المواد البترولية ومدى ارتباطها بالأسعار العالمية.

رسوم تركيب الغاز الطبيبى للمنازل:

طالب النائب الوفدي سليمان وهدان عضو مجلس النواب وزارة البترول بإعادة النظر في تكلفة ورسوم تركيب الغاز الطبيعى الي المنازل، قائلا:"اننا كنا قديما نزف بشرى توصيل الغاز الي المناطق الشعبيه والى صعيد مصر ولكن هذه الايام الفرحة تنقلب الي حزن شديد بسبب توصيل الغاز لأن الفاتوره فيها 40 بندا ليس لها محل من الاعراب وتكلفتها تزيد على 4000 جنيه هل هذا الكلام منطقي".

وأكد وهدان في كلمته في الجلسة العامة للبرلمان اليوم ، خلال تعقيبه علي بيان الوزير طارق الملا وزير البترول، ان محافظة بورسعيد رقم واحد فى البطالة لم تستفد هذه المحافظه من قطاع البترول اطلاقا، "مثال حقل ظهر تم منحه الارض ومفيش تعيينات مع العلم أن باب الفساد موجود من خلال التعاقدات".

واستغرب وهدان من طرح الوزارة لمزايدات وعددها 82 مزايدة لم يتقدم إليها الا 72 شركة فقط. متسائلا عن سبب العزوف عن عدم المشاركة.
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