نوال الزغبى تشارك متابعيها بإطلالة جديدة.. شاهد







نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نوال الزغبي في الصورة بإطلالة كاجوال، ارتدت جاكيت جلد أنيق باللون الاسود وبنطال جينز ، وشعرها منسدل على كتفيها وعلقت "إنت حبي الاول صحيح!!! بس اكيد مش الاخير

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وتستعد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لطرح كليب اغنيتها الجديدة التي تقدمها باللهجة المصرية.



على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 5 ملايين مشاهدة، بعد طرحها في مطلع عام 2020، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.



يذكر أن آخر ألبومات نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة.