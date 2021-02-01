بدءا من اليوم... آداب القاهرة تطبق غرامة 25% على المصروفات الدراسية

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وكما اضافت الكلية بالقرار ان نسبة الغرامة متغيرة ، و ستكون نسبة الغرامة ١٠٪؜ حتى يوم السبت ٣٠ من يناير الجاري وسوف تزيد الغرامة الى ٢٥ ٪؜ بدءًا من اول فبراير .



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وكان قد كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة عن شروط الالتحاق بالدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامع 2020 - 2021 .

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وقال الدكتور شريف كامل، إن أهم شروط قيد الطالب ببرنامج الدراسات العليا هو أن يكون الطالب حاصلًا على درجة الليسانس فى الآداب بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو درجة جامعية معادلة لها، بالإضافة إلى اجتياز امتحانات القبول المطلوبة.

صدرت كلية الاداب جامعة القاهرة قرار هام ، وهو تقوم الكلية بتطبيق الغرامة على طلاب برامج الساعات المعتمدة فى حين عدم دفع المصروفات.