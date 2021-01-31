كرم جبر: قضية طبيب الأسنان شهدت إسرافًا في الألفاظ المسيئة

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن قضية طبيب الأسنان شهدت إسرافًا كبيرا في استخدام الالفاظ المسيئة، مردفا:" الفنان الذي ظهر وتحدث بشكل وقح، وفج، لا يمت للفن بصلة وهو أمر غير مقبول .









وأضاف جبر خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، :" دور المجلس مكافحة الإعلام الفضائحي، أو إعلام الفضائح، وشاهدنا فضيحة واغتيالا معنويا لسيدة في المحلة، قبل أن تظهر الحقيقة، ويثبت عدم صحة كل ما تم تداوله.









وتابع: أقدم للسيدة الجليلة الاعتذار، ويجب على الجميع الاعتذار لها، فما حدث جريمة، وبعض المواقع مازالت تنشر الأخبار ويجب حذفها حتى ننتصر للأخلاق.









وأوضح أن دور الإعلام التنوير، وكشف الفساد، لكن دون فضائح وتشهير، فنحن ندافع عن حماية الأخلاق وسمعة الأشخاص وأطالب وسائل الإعلام بعدم نشر القضايا الأخلاقية.







