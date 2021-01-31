وزيرة الثقافة تطلق أولى فعاليات "قوافل المسارح المتنقلة" من حي الأسمرات

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة من حي الأسمرات 3 أولى فعاليات قوافل المسارح المتنقلة وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ونائبه الفنان هشام عطوة ، الفنان احمد الشافعي رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة ، كما تابعت بدء نشاط المسارح المتنقلة فى 5 محافظات اخرى هي الدقهلية "قرية ميت غراب مركز السنبلاوين" ، اسوان "قرية البلانة مركز نصر النوبة" ، جنوب سيناء "قرية الجبيل بوديان مدينة الطور" ، اسيوط " مركز الفتح " والبحيرة "قري مركز ابو المطامير" .





قالت عبد الدايم إن مسارات عمل وزارة الثقافة تضم استراتيجية ورؤية لمجابهة التعصب وتصحيح الأفكار المتطرفة بين ابناء القرى والنجوع ، واضافت ان قوافل المسارح المتنقلة تطوف كل انحاء مصر لاعادة تشكيل الوعى ونشر التنوير وتقويم السلوك من خلال برامج ابداعية متنوعة تضم كافة اشكال الفكر والفن ، مشيرة انها وثبة جديدة في مسار تحقيق العدالة الثقافية وتُمثل نافذة مبتكرة لوصول المنتج الثقافى الى المناطق الحدودية والأكثر احتياجا .





وكانت وزيرة الثقافة قد تفقدت المسرح المتنقل بملحقاته وخدماته وقدمت التحية للقائمين على اعداده الذين اتقنوا التديب والعمل علي تشغيله في زمن قياسي كما وجه اطفال واهالى الاسمرات التحية لوزيرة الثقافة علي انطلاق المشروع القومي للعدالة الثقافية بالمسارح المتنقلة من حي الاسمرات ووجهوا الشكر لوزارة الثقافة على إتاحة الكثير من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة .





ومن جانبه أوضح رئيس هيئة قصور الثقافة ان المسارح المتنقلة مزودة بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة ، واضاف انه تم تزويد كل اقليم من الأقاليم الثقافية الرئيسية الستة التابعة بمسرح متنقل يطوف ارجائه بحيث تغزو جميع محافظات مصر بما تتضمنه من برامج ثقافية وفكرية وابداعية وفنية للوصول الى كافة شرائح المجتمع ، واشاد بالمسارح المتنقلة والتى تم تنفيذها بايدي وسواعد مصرية مائة في المائة .





تضمنت الاحتفالية عرضًا موسيقيًا متنوعًا قدمته فرقة الموسيقى العربية بالفيوم، بالإضافة إلى فقرات إبداعية في الشعر والأدب لعدد من المواهب الواعدة بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات .



