الصحة: نتفاوض مع سيروم انستيتيوت للحصول على حقوق إنتاج لقاح استرازينيكا

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إن شركة أسترا زينكا لديها العديد من المصانع والشركات في العديد من الدول منهم الهند وروسيا وإنجلترا، معقبة: مصر حصلت على أول شحنة من أول مصنع قامت شركة أسترازينكا باستخدامه لإنتاج اللقاح.



وأضافت "زايد" خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، يمكن أن نحصل على بعض الجرعات من روسيا أو كوريا الجنوبية، منوه بأن التحالف الدولي أوضح أن اللقاحات القادمة لمصرستكون من خلال شركات أسترازينكا.



وأشارت إلى أن مصر ستتفاوض مع سيروم انستيتيوت في الهند من أجل إن تحصل مصر على إمكانية تصنيع اللقاحات في أفريقيا.



وتابعت: لقاح سينوفارم يعتمد على وجود الفيروس غير الحي في إنتاجها، وفيما يخص أسترازينكا، أوضحت أنها تعتمد على الفيروس الحي ولكن الضعيف، مشيرة إلى أن هذه اللقاحات صنعت بطرق مجربة من قبل.



ولفتت إلى أن لقاح أسترازينكا التجارب الخاصة به لم تجرى على من هم أكبر من 65 عام، ولهذا لن يتم إعطاءه إلى من هم أكبر من ها العمر.





