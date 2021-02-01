متابعة مرضى الأمراض المزمنة وصرف العلاج لهم.. أبرز خدمات مستشفى الطلبة بـ حلوان





أعلن مدير مستشفى الطلبة الدكتور محمود عابد أن المستشفى تقوم بتقديم العديد من الخدمات الطبية لطلابها من جامعة حلوان حيث تقوم المستشفى بتوفير الخدمة الطبية من كشف وعلاج وتقديم الدواء وإن هناك فريق لمكافحة العدوى يقوم بعمليات تطهير وتعقيم لعيادات وحدةالغسيل الكلوي وجميع المستشفى، وذلك بشكل دوري مع بداية العمل وبعد إنتهاء منه وأن المستشفى تقوم بتوفير وسائل الوقاية الشخصية للفريق الطبي.



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كما انها تقدم العديد من الخدمات الهامة للطلاب منها:

متابعة مرضى الامراض المزمنة والأمراض الأخرى، الكشف على الحالات المشتبه اصابتها بكورونا، متابعة مصابي كورونا وتوفير الدعم الطبى لهم، عمل التحاليل والشائعات للمشتبه بإصابتهم ، صرف العلاج للمصابين.

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وتقدم هذه الخدمات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب جامعة حلوان والمستشار الطبي لرئيس الجامعة، والدكتور محمود عابد مدير مستشفى الطلبة. كما انها تقدم العديد من الخدمات الهامة للطلاب منها:

مع بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا وصدور قرار باستمرار الدراسة عن بعد بالجامعات قامت مستشفى الطلبة بجامعة حلوان بالعديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس من خلال تعزيز خدماتها التي تقدمها تحت إشراف الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب جامعة حلوان والمستشار الطبي لرئيس الجامعة، و الدكتور محمود عابد مدير مستشفى الطلبة.