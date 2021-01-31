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وزيرة الصحة: هذه الفئة لن تحصل على لقاح أسترازينيكا

الأحد 31/يناير/2021 - 11:34 م
صدى البلد
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إسراء صبري
كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة، عن الفئات التي لن يسمح لها بالحصول على لقاح أسترازينيكا، موضحة أن التجارب الخاصة به لم تجرَ على من هم أكبر من 65 عامًا، ولهذا لن يتم إعطاؤه إلى من هم أكبر من هذا العمر.

وأضافت "زايد" أثناء حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أنه يمكن أن تحصل مصر على بعض الجرعات من روسيا أو كوريا الجنوبية، منوهة بأن التحالف الدولي أوضح أن اللقاحات القادمة لمصر ستكون عبر شركات أسترازينيكا.

وتابعت "لقاح سينوفارم يعتمد على وجود الفيروس غير الحي في إنتاجها، وفيما يخص أسترازينيكا، أوضحت أنها تعتمد على الفيروس الحي ولكن الضعيف، مشيرة إلى أن هذه اللقاحات صنعت بطرق مجربة من قبل.

ولفتت إلى أن 2021 ستشهد العديد من التجارب على الأعمار والفئات وأصحاب الأمراض المزمنة المعينة، معقبة "من المتوقع أيضا أن يكون هناك العديد من اللقاحات في هذا العام".
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