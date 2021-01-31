إنفلونزا الطيور تجتاج محمية طبيعية في موريتانيا

أعلنت وزارة البيئة الموريتانية، نفوق نحو 245 من أفراخ البجع و24 من طيور البجع بسبب فيروس "إتش5 إن1" في محمية وطنية قريبة من منطقة في شمال السنغال أصيبت بالفيروس.





وتم اكتشاف الطيور النافقة في "حوض" تابع للمحمية الوطنية "لجاولينج"، التي تقع على الجانب الموريتاني من دلتا نهر السنغال، ويوجد بها ما يزيد على 250 نوعا من الطيور، وفقا لـ"سكاي نيوز".





وقالت وزارة البيئة الموريتانية في بيان، السبت، إنه في سياق التعامل مع هذا التفشي تقرر "الإغلاق التام للمحمية في وجه الزوار، ووقف جميع الأنشطة فورا".





يأتي ذلك في أعقاب اكتشاف المئات من طيور البجع النافقة في 23 يناير، في محمية طيور سنغالية على الجانب الآخر من النهر. وتأكد لاحقا أنها نفقت بسبب فيروس "H5N1".





وسجلت السنغال هذا الشهر تفشي الفيروس في مزرعة دواجن بمنطقة تييس، الواقعة على بعد 192 كيلومترا جنوبا، مما أدى إلى إعدام حوالي 100 ألف دجاجة.



