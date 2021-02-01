أخبار الرياضة | انجاز تاريخي لـ محمد صلاح مع ليفربول .. بيراميدز يصفع الزمالك ويخطف الصفقة .. اصابه نائب رئيس الاهلي بـ كورونا

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قال محمد صلاح نجم ليفربول، إن تقنية الفيديو "فار" تقتل متعة كرة القدم، مشيرا إلى أن التتويج بالدوري يحتاج إلى الفوز في كل مباراة.





أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مباراة الدحيل المقرر لها الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.





أكد محمد صلاح نجم ليفربول، أن هدفه الرئيسي هو التتويج مع الريدز بالدوري الإنجليزي، بعدما قاد الريدز للفوز بثلاثية على وست هام، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 21 من البريميرليج.





حقق محمد صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرته مع ليفربول، بهدفه الذي أحرزه، منذ قليل، في شباك وست هام يونايتد.





نجح مسئول نادي بيراميدز فى التعاقد مع أسامة جلال مدافع منتخب مصر الأولمبي وفريق إنبي البترولي لتدعيم صفوف الفريق قبل غلق الميركاتو الشتوي.





أثبتت المسحة التي خضع لها العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي إصابته بفيروس كورونا.



