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رئيس التحرير
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سيارات

احذر من إضاءة هذه اللمبة في السيارة لأنها تسبب مخاطر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:11 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يعرف نظام EPC أنه اختصار لثلاثة حروف وهي Electronic Power Contro، وهذا يعني انه القياس الدقيق لعملية الاشتعال داخل المحرك، والمفترض انها تختفي بعد تشغيل السيارة

ويعد هذا النظام يرتبط بشكل مباشر مع باقي الأنظمة الأخرى في السيارة ،وعندما يضئ هذا الرمز بلوحة عدادات السيارة ، فهو يدل على وجود مشاكل في السيارة ، لذلك يجب إصلاحها ، وفي هذا التقرير نقدم مخاطر إضاءة هذه اللمبة .

من اهم الاعراض التي تصيب السيارة عند وجود العطل هو عدم اشتغال بعض المهام الذكية الإلكترونية في السيارة ، وذلك مثل مثبت السرعة لأنه عند ظهور هذا العطل فإن حياتك ستكون في خطر.

ولكن إذا تفاجأت بإضاة لمبة EPC، فيجبأن لاتقوم بأهمالها لأنها تشير إلى ان المحرك لايعمل بكفاءة وربما توجد مشكلة في الوصلات.

كما يوجد الكثير من العادات السليمة التي ينصح باتباعها لحماسة السيارة من إضاءة EPC وهي استخدام وقود عالي الجودة ، ولكن يفضل الوقود الذي حددته الشركة ، بالإضافة إلى ضرورة فحص السيارة بشكل دوري لإصلاح أي خلل في بدايه ، وذلك قبل أن تتفاقم المشكلة تهدد حياتك وحياة اسرتك على الطريق .


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