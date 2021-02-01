مقارنة بين أحدث وأرخص سيارتين مستعملتين في مصر بـ 70.000 جنيه.. صور

هيونداي فيرنا hyundai verna من موديل 2004 و حتي 2007 و رينو لوجان renault logan من موديل 2009 و حتي 2013 . في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وظاهرة الاوفر برايس، يتجه الكثير من محبي السيارات وراغبي الشراء الي شراء سيارات مستعمله عمليه و في نفس الوقت رخيصه الثمن , وفي هذا السياق نعرض عليكم مقارنه بين احدث و ارخص سيارتين مستعملتين في مصر فئة 70.000 جنيه و هما





السيارة هيونداي فيرنا hyundai verna بها عجلة قيادة قابلة للامالة ومرايا كهربائية خارجية وقفل مركزي للأبواب وريموت كنترول وتكييف هواء مانيوال وسخانات بالزجاج الخلفي وفتح التنك من الداخل وفتح الشنطة من الداخل ورادو FM\AM ومشغل اسطوانات CD مع 4 سماعات ومصابيح ضباب أمامية ومقابض خارجية بلون السيارة وداخلية بطلاء كرومي.





هيونداي فيرنا hyundai verna

علي محرك 1600 سي سي من 16 صباب رباعي الاسطوانات بقوة 106 حصان وعزم دوران 144 نيوتن متر مع ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات وتأتي السيارة بتجهيزات عديدة تشمل عجلة قيادة باور وجنوط 13 بوصة أو 14 بوصة وزجاج كهربائي كامل ومسند يد امامي وحامل للأكواب ومساند رأس أمامية وخلفية متحركة .





اما السيارة رينو لوجان renault logan فمتاحة بمحرك 4 سلندر متاحة بفتيس مانيوال أو اوتوماتيك بمحرك 1600 سى سى بقوة 90 حصان وبخزان وقود يتسع حتي 50 لتر بنزين وتستهلك 7 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر تقطعها السيارة.



السيارة رينو لوجان renault logan مدعومة بنظام ايموبيليزر مانع السرقة وشبكة أمامية من الكروم مع حامل سقف طولى وتجهيز لتركيب راديو وتركيب سماعات راديو سى دى مع سماعتين 15 واط فى الأمام وبها فوانيس شبورة امامية و السياراتين هيونداي فيرنا hyundai verna و رينو لوجان renault logan تبدأ اسعارهم في سوق المستعمل من 70.000 جنيه للإصدارات المانيوال .



تعتمد