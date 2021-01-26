سعر ومواصفات أكثر سيارات الـSUV مبيعا في مصر .. صور

أعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك، عن أكثر السيارات الـSUV متعددة الاستخدامات مبيعا في مصر، وهي كيا سبورتاج kia sportage ، وهي أيضًا صاحبة المركز الأولي في مبيعات السيارات الـSUV بنسبة 18 % من مبيعات سوق السيارات المصري لعام 2020.
تبدأ أسعار كيا سبورتاج kia sportage 2021 من 399.900 جنيه حتي 529.900 جنيه لأعلي فئة .
مواصفات كيا سبورتاج kia sportage 2021
السيارة كيا سبورتاج kia sportage 2021 تأتي بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سي سي بقوة 140 حصان وعزم دوران 168 نيوتن متر والمحرك متصل بفتيس أتوماتيك سبع سرعات بنظام الجر الأمامي، ويمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم في الساعة خلال 11.1 ثانية، وتستهلك 6.8 لتر بنزين لكل 100 كم .
كيا سبورتاج kia sportage 2021 بها العديد من وسائل الأمان أبرزها الوسائد الهوائية والفرامل المانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD وتأتي بجنوط سبور مقاس 17 بوصة.
تأتي السيارة كيا سبورتاج kia sportage 2021 بالعديد من الكماليات منها برنامج التوازن عند المنحدرات «DBC»، برنامج تدعيم الفرامل «BAS»، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة، ومصابيح خلفية LED، وفرش جلد للمقصورة الداخلية، وتحكم كهربائي لوضعية كرسي السائق في 10 اتجاهات، وتحكم كهربائي لوضعية كرسي الراكب الأمامي في 8 اتجاهات، وخاصية التحكم كهربائي في الشنطة الخلفية .
سعر كيا سبورتاج kia sportage 2021
تبدأ أسعار كيا سبورتاج kia sportage 2021 من 399.900 جنيه حتي 529.900 جنيه لأعلي فئة .