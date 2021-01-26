سعر ومواصفات أكثر سيارات الـSUV مبيعا في مصر .. صور

كيا سبورتاج kia sportage





مواصفات كيا سبورتاج kia sportage 2021







السيارة

كيا سبورتاج kia sportage 2021 تأتي بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سي سي

بقوة 140 حصان وعزم دوران 168 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس أتوماتيك سبع سرعات

6.8 لتر بنزين لكل 100 كم .





كيا سبورتاج kia sportage 2021 بها العديد من وسائل الأمان أبرزها الوسائد الهوائية والفرامل المانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD وتأتي بجنوط سبور مقاس 17 بوصة.





تأتي السيارة كيا سبورتاج kia sportage 2021 بالعديد من الكماليات منها برنامج التوازن عند المنحدرات «DBC»، برنامج تدعيم الفرامل «BAS»، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة، ومصابيح خلفية LED، وفرش جلد للمقصورة الداخلية، وتحكم كهربائي لوضعية كرسي السائق في 10 اتجاهات، وتحكم كهربائي لوضعية كرسي الراكب الأمامي في 8 اتجاهات، وخاصية التحكم كهربائي في الشنطة الخلفية .







كيا سبورتاج kia sportage 2021

كيا سبورتاج kia sportage 2021