ترتيب الدوري الإنجليزي.. بعد فوز ليفربول على وست هام

فاز ليفربول على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

فاز ليفربول على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

ليفربول تسيد أحداث النصف الأول من المباراة، وكاد محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 23، لكن الكرة التي سددها برأسه جاورت مرمى وست هام.





استمرت محاولات ليفربول لكنها لم تهدد مرمى وست هام بشكل كبير، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.



