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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي.. بعد فوز ليفربول على وست هام

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:31 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
فاز ليفربول على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

ليفربول تسيد أحداث النصف الأول من المباراة، وكاد محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 23، لكن الكرة التي سددها برأسه جاورت مرمى وست هام.

استمرت محاولات ليفربول لكنها لم تهدد مرمى وست هام بشكل كبير، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، أحرز محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة 57 بمجهود فردي رائع من اللاعب داخل منطقة جزاء وست هام قبل أن يسدد الكرة في مرماهم بسهولة

وفي الدقيقة 68، ضاعف محمد صلاح من تقدم ليفربول بتسجيله الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله شاكيري.

وسجل فينالدوم الهدف الثالث في الدقيقة 84، بعد تلقيه تمريرة رائعة من روبيرتو فيرمينو،

وبعد هدف فينالدوم، استطاع وست هام تقليص الفارق عن طريق داوسون في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ويست هام كالاتي:

1 مانشستر سيتي، 44 نقطة.

2 مانشستر يونايتد، 41 نقطة.

3 ليفربول، 40 نقطة.

4 ليستر سيتي، 39 نقطة.

5 وست هام، 35 نقطة.

6 توتنهام، 33 نقطة.

7 تشيلسي، 33 نقطة.

8 إيفرتون، 33 نقطة.

9 أستون فيلا، 32 نقطة.

10 آرسنال، 31 نقطة.

11 ساوثهامبتون، 29 نقطة.

12 ليدز، 29 نقطة.

13 كريستال بالاس، 26 نقطة.

14 ولفرهامبتون، 23 نقطة.

15 نيوكاسل، 22 نقطة.

16 بيرنلي، 22 نقطة.

17 برايتون، 21 نقطة.

18 فولهام، 14 نقطة.

19 وست بروميتش ألبيون، 12 نقطة.

20 شيفيلد يونايتد، 8 نقاط.
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