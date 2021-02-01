ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رياح مثيرة للأتربة.. تحذير عاجل للأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:06 ص
طقس السعودية
طقس السعودية
Advertisements
شيماء مصطفى
أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، بيانًا بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين، بمنطقة المدينة المنورة.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، واشتملت حالة الطقس على رياح نشطة وأتربة مثارة،وتأثيراتها في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.

وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

وتوقع المركز الوطني، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تَحُد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وتكون السماء غائمة جزئيًّا على جنوب غرب وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي، بسرعة 14- 40كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب.

أما حالة البحر فتكون متوسطة الموج إلى مائج على باب المندب؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طقس الخليج.. أمطار رعدية في السعودية وارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر

غيوم وضباب وأتربة .. تقلبات جوية تضرب السعودية

ضباب وغيوم.. تعرف على طقس السعودية اليوم

رياح وأتربة بمكة والمدينة.. تعرف على حالة الطقس في السعودية اليوم

السعودية: تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك

حالة الطقس في السعودية.. استمرار انخفاض الحرارة على شمال وغرب المملكة

ترشيحاتنا

لا تغفلها.. 7 أعراض لمشاكل الغدة الدرقية انتبه إليها

تدهور بها الحال.. شاهد ملكة جمال شهيرة في حالة مأساوية.. فيديو

الأرصاد: الارتفاع فى درجات الحرارة مؤقت .. والعودة الخميس

وزارة الصحة الفلسطينية تنفي تلقيها لقاح كورونا من إسرائيل

زوجة تتهم: زوجي قدمني قربانا للجن .. فيديو

خالد الغندور: الزمالك يقيد 6 لاعبين جدد بقائمة الفريق الأفريقية.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصيبا بالعدوى بفارق أيام والنهاية مؤلمة.. كورونا يسرق فرحة عروس قبل حفل زفافها

بعد 80 عامًا على أطول زواج.. عجوزان يخططان للقيام بحفل زفاف.. صور

فوبيا وقلق دائم.. امرأة تكتشف مفاجأة مخيفة في خزانة ملابسها.. شاهد