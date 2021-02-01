رياح مثيرة للأتربة.. تحذير عاجل للأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، بيانًا بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين، بمنطقة المدينة المنورة.





ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، واشتملت حالة الطقس على رياح نشطة وأتربة مثارة،وتأثيراتها في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.





وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.





وتوقع المركز الوطني، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تَحُد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وتكون السماء غائمة جزئيًّا على جنوب غرب وغرب المملكة.





وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي، بسرعة 14- 40كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب.





أما حالة البحر فتكون متوسطة الموج إلى مائج على باب المندب؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.