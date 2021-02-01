تنبيه عاجل من السفارة السعودية في أمريكا إلى رعاياها

أصدرت السفارة السعودية في الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، تنبيه مهم إلى رعاياها في الولايات المتحدة.





وقالت السفارة في تغريدة على تويتر: "نود التنويه بأن السفارة ستكون مغلقة اليوم الإثنين ١ فبراير، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وسيستأنف العمل بإذن الله يوم الثلاثاء ٢ فبراير ٢٠٢١".





وأضافت: "وفي حالة الطوارئ الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة. وتهيب السفارة بالمواطنين اتباع ارشادات السلامة وتعليمات السلطات المحلية".



