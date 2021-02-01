ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تنبيه عاجل من السفارة السعودية في أمريكا إلى رعاياها

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:48 ص
السفارة السعودية
السفارة السعودية في واشنطن
Advertisements
شريف سيد
أصدرت السفارة السعودية في الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، تنبيه مهم إلى رعاياها في الولايات المتحدة. 

وقالت السفارة في تغريدة على تويتر: "نود التنويه بأن السفارة ستكون مغلقة اليوم الإثنين ١ فبراير، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وسيستأنف العمل بإذن الله يوم الثلاثاء ٢ فبراير ٢٠٢١". 

وأضافت: "وفي حالة الطوارئ الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة. وتهيب السفارة بالمواطنين اتباع ارشادات السلامة وتعليمات السلطات المحلية". 

ويتوقع تعرض الولايات المتحدة الأمريكية لموجة شديدة من البرودة، اليوم الإثنين، ما تسبب في إغلاق العديد من المنشآت. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السفارة السعودية في واشنطن تغلق أبوابها لهذا السبب

تنويه عاجل من السفارة السعودية في الولايات المتحدة إلى رعاياها

نداء عاجل من السفارة السعودية بالولايات المتحدة إلى رعاياها

بعد اقتحام الكونجرس.. نداء عاجل من السفارة السعودية لرعاياها في أمريكا

بعد اقتحام الكونجرس.. إعلان جديد من السفارة السعودية بواشنطن

وزير الصحة السعودي يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. مرحلة جديدة من علاقات الخرطوم وواشنطن.. الديمقراطية الأمريكية على حافة الهاوية بعد اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس.. الصحف السعودية اليوم

ترشيحاتنا

حكم من يؤخر صلاة العشاء إلى قبل الفجر بساعة بدون عذر

كلوب يتغزل فى محمد صلاح: لاعب من طراز عالمي

وفاة المنتجة الشابة أية رؤوف بأزمة قلبية

بسبب كورونا.. تعليمات جديدة من أجل الصلاة في المسجد الحرام

أخبار النادي الأهلي.. إصابة العامري فاروق بفيروس كورونا.. وعودة حسين الشحات

أحمد سمير: شيكابالا طلب مني عدم تسديد الضربة الحرة بمباراة الكأس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 220 مليون سنة.. طفلة تعثر على اكتشاف تاريخي أثناء نزهة على الساحل.. صور

تحذير من أم بعد مصرع نجلها صعقا بالكهرباء بسبب موبايل وشاحن

سخرية من الصين.. مذيعة شهيرة تدخل في نوبة ضحك على الهواء.. فيديو